دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو"، وهي أكبر شركة نفط في العالم، إن المشاكل الأكبر في صناعة النفط بالنسبة إليه ترتبط ببدء الانتقال إلى استخدام الطاقة الأكثر نظافة.

وقال الناصر، في مقابلة مع نشرة Energy Intelligence التي عقدت الاثنين مؤتمراً عن بعد: "القلق الذي أشعر به وأردده منذ سنتين إلى ثلاث سنوات أن الاستثمارات في صناعتنا تقلصت قبل أوانها ونحن نشهد نقصاً في الاستثمارات".

وأضاف الناصر أن شركات الطاقة العالمية تشهد ضغوطاً من المستثمرين ما أثر بحجم الاستثمار في القطاع.

وتابع بالقول: "المشاكل الأكبر تتعلق بالانتقال إلى استخدام الطاقة النظيفة، والقطاع يدعم الانتقال الى مصادر أنظف، ولكن هذا الانتقال عليه أن يضمن وجود إمدادات طاقة موثوق بها، وأن يستطيع الناس تحمل تكلفتها في الوقت نفسه".

ويرى الناصر أن مستويات الطلب بشكل عام مطمئنة، فيما شدد على ضرورة أن تعمل شركات النفط الحكومية والعالمية معاً لضمان إمدادات الطاقة لأن زيادة الإمدادات تحتاج إلى وقت.

وتعمل أرامكو على زيادة الطاقة الانتاجية من 12 إلى 13 مليون برميل من النفط يومياً بحلول عام 2027، بحسب ما صرح به الناصر في المقابلة.

وأضاف: "تستغرق زيادة الإمدادات سنوات، نحن نقوم بحصتنا، رغم أنه لدينا طاقة فائضة مناسبة، نحن نمد السوق بالمزيد فيما نعمل على تقليص الانبعاثات ولكن على الآخرين في القطاع ان يفعلوا الامر عينه."

من ناحيته قال سلطان الجابر، رئيس شركة "أدنوك" الإماراتية في كلمة بثتها Energy Intelligence، إنه في ظل وجود قضايا المناخ والتغيرات التي تطرأ على قطاع الطاقة، ينبغي الاستمرار في الاستثمار في هذا القطاع لتلبية الطلب العالمي فيما العالم يتعافى اقتصادياً من جائحة كوفيد 19.