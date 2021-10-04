5 عادات للتمويل الشخصي يجب على الجميع اعتمادها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--يصعب على الكثيرين الادخار رغم ما يشكله هذا الأمر من أهمية. وتكون البداية عند تحسين العادات الرئيسية التي من شأنها أن تعود عليك بأفضل النتائج. إليك بعض النصائح:

1. اعتماد الميزانية

لا يتبع معظم الأفراد ما يٌعرف بـ"الميزانية" رغم أنها إحدى أكثر الأدوات فاعلية لإدارة المصاريف. وإذا ما كنت تريد أن تضع مصاريفك تحت السيطرة، فمن المهم أن تعرف كيف يُصرف الدخل الشهري.

لإنشاء ميزانية، ما عليك سوى تدوين نفقاتك الشهرية، واحتساب النفقات لمرة واحدة (مثل مدفوعات التأمين المستحقة مرة واحدة في السنة)، وقارن ما تنفقه بما تكسبه.

إذا كنت تصرف كل راتبك الشهري، كما هو الحال بالنسبة للبعض، فستحتاج إلى التدقيق بمختلف فئات الإنفاق وتحديد ما يمكنك تقليصه.

2. إنشاء خطة مدخرات "آلية"

يصعب عليك إنفاق ما لا تمتلكه. إذا لم تعتد على الادخار في السابق، فإعداد خطة ادخار مباشرة هو أحد الحلول، من خلال تحويل مبلغ من الراتب إلى حسابك في البنك مثلا. بهذه الطريقة، ستضمن أن جزءاً مما تجنيه محفوظ، وبالتالي تتجنب صرفه بشكل عشوائي.

3. تجنب الاندفاع في الشراء

ما يعرقل جهود الادخار، هو عملية الشراء من دون تخطيط مسبق. وإذا وقعت ضحية مثل هذه المشتريات في الماضي، فأنت بالتأكيد لست وحيداً.

لتجنب هدر المال، اتبع قاعدة الـ 24 ساعة للمشتريات غير الضرورية أو الاستثنائية. فعندما تشعر بالرغبة في شراء شيء ما، التزم بالانتظار لمدة 24 ساعة قبل المضي قدمًا. من المحتمل أن هذه المدة ستكون كافية لك بأن تدرك أنك أفضل حالًا في المحافظة على المال من شراء ما لا تحتاجه فعلاً.

4. دفع الفواتير على الفور

ستتجنب دفع أي رسوم متأخرة اذا قمت بتسديد الفواتير في الوقت المحدد. قم بالاعتياد على دفع فواتيرك بمجرد استلامها. والأفضل من ذلك، متى ما كانت خيارات الدفع التلقائي متاحة، قم بالتسجيل لتجنب أي تأخير.

5. دقق بالفواتير لكشف الأخطاء

كم مرة قمت بدفع مستحقات بطاقتك الائتمانية من دون مراجعتها؟ لا يتطلب التدقيق بالفاتورة وقتاً طويلاً. ولكن اذا لم تدقق بها فمن المحتمل أن تتضمن الفاتورة رسوم غير دقيقة. ستقلل مراجعة الفواتير قبل تسديدها من احتمال حدوث خطأ مستقبلا.