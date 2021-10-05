تقرير: عطل فيسبوك قد يكبد الاقتصاد العالمي خسائر تبلغ 1 مليار دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدرت شركة "نت بلوكس" NetBlocks التي تراقب تعثر الانترنت أن تكون أولى ساعات انقطاع الخدمة عن وسائل التواصل التابعة لفيسبوك قد كبدت العالم خسائر بـ160 مليون دولار في الساعة لترتفع الى مليار دولار.

وكانت شركة فيسبوك قد أعلنت، الاثنين، عبر حسابها على تويتر، وجود عطل في تطبيقاتها ومنتجاتها، وهو ما أكده أيضا "إنستغرام" و"واتساب" التابعان لشركة فيسبوك، عبر حسابيهما على تويتر.

واستمر العطل لأكثر من ست ساعات فيما ارجعت الشركة في بيان سبب العطل إلى "خلل في تغيير الاعدادات".

وقالت Netblocks في تغريدة "فيما يظل فيسبوك وواتس آب وانستغرام والمسيجنر" خارج الخدمة لأكثر من ساعة تقدر الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد العالمي بما يقارب 160 مليون دولار (بالساعة) بحسب "آلية حساب تكلفة التوقف عن الخدمة" (Cost of Shutdown Tool). وأضافت الشركة في موقعها على الانترنت أن خسائر الاقتصاد العالمي قد تصل الى أكثر من مليار دولار.

💸 With Facebook, WhatsApp, Instagram and Messenger down for over one hour and counting, the Cost of Shutdown Tool (COST) calculates a rough estimate of ~$160m in losses to the global economy. https://t.co/dCoqDqgcec https://t.co/jcxZvTLEKC

وتستخدم نت بلوكس لقياس "تكلفة التوقف عن الخدمة" مؤشرات من البنك الدولي واتحاد الاتصالات العالمي (ITU) ويوروستات ومركز الاحصاءات الامريكي (U.S Census) لقياس الأثر الاقتصادي المترتب عن توقف الخدمة وتعطل بيانات الهاتف المحمول وقيود التطبيقات.