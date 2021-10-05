1.8 مليار دولار تكلفة الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أعلنت وزارة الطاقة السعودية، الثلاثاء، عن توقيع المملكة ومصر اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين تبلغ تكلفته الإجمالية 1.8 مليار دولار.

وجرى التوقيع على عقود الترسية بحضور وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر.

وأشار الامير عبد العزيز إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن خطط المملكة بأن تكون مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة الكهربائية من خلال مشاريع الربط الكهربائي مع الدول ما يساهم في تعزيز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء.

ويهدف المشروع إلى تبادل كمية تصل إلى 3000 ميغاواط من الكهرباء بين البلدين.

من ناحيته، قال شاكر إنه "في ضوء الخطط الطموحة للبلدين للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، فإن هذا الربط يمثل صمام أمان للشبكتين الكهربائيتين لمواجهة طبيعة عدم استقرار الطاقات المتجددة بشكل عام، ويوفر استثمارات هائلة لمعالجة أي آثار تنتج عن ذلك".

يتكون المشروع من ثلاث محطات تحويل، محطة في شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد أطلقت الربط الكهربائي فيما بينها لتبادل الكهرباء وتلبية الطلب المتنامي في وقت الذروة خاصة في أشهر الصيف مع ارتفاع الحرارة وزيادة استخدام أجهزة التكييف التي تزيد الأحمال الكهربائية.