نشر الأربعاء ، 06 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجل معدل التضخم في لبنان ارتفاعًا بلغ %137.75 في أغسطس/آب مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، بحسب بيانات رسمية.

وأظهرت إدارة الإحصاء المركزي في لبنان أن المعدل شهد ارتفاعًا بنسبة %10.25 في شهر أغسطس/آب مقارنة مع الشهر السابق مدفوعًا بارتفاع المواد الغذائية بنسبة 20.82%.

ويشهد لبنان المثقل بالديون ارتفاعًا حادًا في نسب التضخم منذ أن بدأت الأزمة الاقتصادية والمالية في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2019، ويصفها المحللون بأنها الأسوأ منذ عقود.

وتقدر الامم المتحدة بأن قرابة 40% من السكان يعيشون في حالة من الفقر المدقع.

وأشارت إدارة الاحصاء إلى أن معدل التضخم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام بلغ %99.85.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه تظهر فيه نسبة التغير السنوية لمؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في لبنان خلال أغسطس/آب 2021 مقارنة مع الفترة نفسها في أغسطس/آب 2020.