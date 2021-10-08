ابتداء من اليوم.. هذه أسعار الوقود الجديدة في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، تعديل أسعار الوقود في البلاد وذلك اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث ستكون أسعار الوقود كالتالي اعتبارا من صباح اليوم الجمعة:

7 جنيه للتر البنزين 80

8.25 جنيه للتر البنزين 92

9.25 جنيه للتر البنزين 95

تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر

وذكرت الوزارة في بيانها المنشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "استعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل / يونيه 2021 مقابل الفترة يوليو / سبتمبر 2021، و اللذان يعتبرا أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى".

وأضافت: "أسفرت المعادلة عن زيادة في سعر خام برنت 7 % وزيادة طفيفة في سعر الصرف تقدر بحوالي 0.1 % وتم تطبيق المعادلة السعرية طبقاً لزيادة سعر خام برنت وسعر الصرف، قامت اللجنة بمراجعة التكلفة خلال العام المالي 2020 / 2021 وفى ضوء العوامل السابق الإشارة إليها عالية أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرش للتر وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية".