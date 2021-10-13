صندوق النقد الدولي يغير توقعات نسبة النمو الاقتصادي لعام 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انخفضت توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2021 بشكل طفيف إلى 5.9% مع بقائها على ذات المستوى لعام 2022 بنسبة 4.9%. وهو انخفاض بنسبة 0.1٪ لعام 2021 مقارنة مع توقعات يوليو.

ووفقًا لتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي صدر عن صندوق النقد لشهر أكتوبر 2021، تعكس المراجعة لعام 2021 انحدارًا في تصنيف الاقتصادات المتقدمة، حيث يرجع ذلك جزئيًا إلى اضطرابات الإمدادات، والدول النامية منخفضة الدخل، ويعود السبب لحد كبير إلى تفاقم ديناميات الوباء.

وقالت غيتا غوبيناث، المستشارة الاقتصادية ومديرة إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي إن "التعافي العالمي مستمر، لكن الزخم ضعيف بسبب الوباء. لدينا تعديل طفيف بخفض للنمو العالمي لهذا العام إلى 5.9%، وتظل توقعاتنا دون تغيير عند 4.9%، وإن الاختلافات في آفاق النمو عبر البلدان لا تزال قائمة ولا تزال مصدر قلق كبير".

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يستعيد الناتج الإجمالي لمجموعة الاقتصاد المتقدم مسار الاتجاه السابق للوباء في عام 2022 وتجاوزها بنسبة 0.9% في عام 2024. في المقابل، من المتوقع أن يظل الناتج الإجمالي للسوق الناشئة والنامية للمجموعة الاقتصادية (باستثناء الصين) بنسبة 5.5٪ أقل من توقعات ما قبل الجائحة في عام 2024، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسينات في مستويات المعيشة.

نعرض لكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على توقعات النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالدول العربية لعام 2021 و2022 وفقًا لصندوق النقد الدولي.