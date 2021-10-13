قاعدة بسيطة قد تغير السلوك السيئ لاستخدام بطاقة الائتمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تساعد البطاقة الائتمانية الافراد على تقليص مشترياتهم, وتتميز عن استخدام النقود من عدة جوانب. الدفع النقدي محبذ مقابل أي شيء يقل عن 20 دولاراً، بحسب إحدى الدراسات.

لماذا يعتبر استخدام بطاقة الائتمان أسهل بكثير؟

استخدام بطاقة الائتمان أسهل من الدفع نقداً, ستبدو عملية شراء صغيرة فيما السقف الائتماني مرتفع وكأنها ابرة في كومة قش. السقف الائتماني المرتفع قد يدفع البعض الى الافراط في الانفاق.

لماذا التركيز فقط على المشتريات الصغيرة؟

لأن استخدام النقود في جميع المشتريات سيجنبك من زيادة الإنفاق. ابدأ بـ"خطوات صغيرة" لعدة أسباب:

غالباً ما تقتصر عمليات الشراء الاندفاعية على المشتريات الرخيصة, نتجاهل معظم الاوقات المشتريات الرخيصة كسعر السلطة او كوب القهوة.

هناك مجازفة في حمل رزم من النقود، فقد تضيع أو تسرق.

الاستخدام المسؤول لبطاقة الائتمان يؤدي إلى بناء رصيد ائتماني جيد.

لا تستطيع الدفع نقداً عند التسوق عبر الإنترنت أو استئجار سيارة أو حجز غرفة في فندق.

لذا، قد يبدو "الدفع النقدي فقط" جيدًا من الناحية النظرية، إلا أن "الدفع النقدي للأمور الصغيرة" قد يكون أكثر عملية.

وبهذه الطريقة، سيمكنك التحكم في الميزانية الى جانب ايجابية استخدام البطاقة الائتمانية.