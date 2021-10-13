دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال دونالد ترامب في خطاب إعلانه الرئاسي في عام 2015: "أنا غني فعلًا". وهو كذلك! ولكن وفقًا لتصنيف مجلة فوربس الصادر حديثًا، لم يعد ترامب ضمن أغنى 400 شخص في أمريكا ليصبح بذلك خارج القائمة للمرة الأولى منذ أكثر من عشرين عاماً.

ترامب، الذي تبلغ ثروته الصافية 2.5 مليار دولار، غاب عن القائمة بفرق نحو 400 مليون دولار. فلا تزال ثروته مماثلة للعام الماضي، ولكن وفقًا لمجلة فوربس، تراجعت بشكل كبير منذ بداية رئاسته. ففي عام 2016، بلغت ثروة ترامب 3.7 مليار دولار، وفقًا للمجلة نفسها. لكنها انخفضت إلى 3.1 مليار دولار في عام 2017 وبقيت عند هذا المستوى في عامي 2018 و2019.

. وكتب دان ألكسندر، وهو محرر في فوربس: "إذا كان ترامب يريد أن يلقي باللائمة على أحد، فليبدأ بلوم نفسه. قبل 5 أعوام، أتيحت أمامه فرصة ذهبية لتنويع ثروته. بعد انتخابات 2016، حث مسؤولون معنيون بالأخلاقيات ترامب للتخلي عن أصوله العقارية. وهو ما كان سيسمح له بإعادة استثمار عوائد تلك الاصول في صناديق مؤشرات السلع وتولي منصب خالٍ من أي تضارب للمصالح ... لكنه قرر التمسك بهذه الاصول".

لطالما كان صافي ثروة ترامب، كما وثقته مجلة فوربس، أقل بكثير مما يزعم علنًا، ولا أحد يجادل في أنه ثري.

ولم يصرح ترامب خلافاً للتقاليد عن أي من الاقرارات الضريبية سواء أثناء ترشحه للرئاسة أو في منصبه الرئاسي.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على ترتيب ترامب ضمن لائحة فوربس 400 في السنوات الماضية، إضافة إلى التغير في حجم صافي ثروته