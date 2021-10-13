كيف أثر متغير دلتا على أداء رحلات الطيران؟

نشر الأربعاء ، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدى انتشار متغير دلتا من فيروس كورونا إلى تباطؤ الطلب على الرحلات الجوية خلال شهر أغسطس/ آب 2021، مقارنة بيوليو/تموز الماضي، بحسب تقرير للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا".

وقالت "إياتا" إن إجمالي الطلب على السفر الجوي (يُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) انخفض في أغسطس 2021 بنسبة 56% مقارنة بأغسطس 2019، وفي تراجع عن نسبة يوليو الماضي التي كانت 53%.

وتراجعت مستويات الطلب على السفر الدولي في أغسطس الماضي بنسبة 68.8% مقارنة بالشهر نفسه في 2019، فيما تراجعت مستويات الطلب على السفر المحلي بنسبة 32.2%.

وقال المدير العام لإياتا ويلي والش إن "نتائج أغسطس تعكس تأثير المخاوف المتعلقة بمتغير دلتا على حركة السفر"، وذلك رغم مواصلة حركة السفر تعافيها من آثار عام 2020 في ظل ذروة القيود المرتبطة بجائحة كورونا.

نعرض لكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على تغير نسبة النمو في إيرادات الركاب الدولية لكل كيلومتر خلال شهري يوليو وأغسطس 2021، مقارنة مع ذات الفترة من عام 2019.