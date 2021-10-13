نشر الأربعاء ، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2021

مجلس الوزراء الاماراتي يعقد جلسة أٌقيمت في إكسبو 2020 دبي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتمد مجلس الوزراء الاماراتي ميزانية الأعوام 2022-2026 فيما خصص الجزء الأكبر من مصروفات ميزانية العام المقبل إلى قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية لرفع المستوى المعيشي في الدولة.

وفي بيان على وكالة الانباء الإماراتية وافق مجلس الوزراء على اعتماد ميزانية الأعوام 2022-2026 بإجمالي 290 مليار درهم (78.96 مليار دولار).

فيما حددت الحكومة الاتحادية في ميزانية العام 2022 مصروفات تبلغ قرابة 59 مليار درهم حيث يشكل قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية النسبة الأكبر منها بنسبة 41.2% فيما تتوزع النسب الاخرى كما يلي:

-قطاع التعليم بنسبة 16.3%

-الشؤون الاجتماعية بنسبة 6%

-الصحة بنسبة 8.4%

-المعاشات بنسبة 8.2%

-الخدمات الأخرى ولم يحددها البيان بنسبة 2.6%

-قطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية بنسبة 3.8%

"تعكس الميزانية الاتحادية قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، حيث توزعت اعتماداتها على القطاعات المختلفة، ما يؤكد استمرار نهج دولة الإمارات المتبع لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات،" وفقاً لنفس البيان.