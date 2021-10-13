لندن، المملكة المتحدة (CNN Business) -- هل ينبغي السماح لمسؤولي حكومة المملكة المتحدة بإرسال "رسائل تختفي" لبعضهم البعض على واتساب؟... قاضٍ بالمحكمة العليا حكم بأنه يمكن لحملتين متابعة قضيتهما لإنهاء هذه الممارسة.

وأُعطيت المجموعتين غير الربحيتين (Foxglove و The Citizens) الضوء الأخضر، الثلاثاء، لتحدي استخدام الرسائل المختفية من قبل المسؤولين في المملكة المتحدة، التي وصفوها بأنها "حكومة عبر واتساب".

تتيح تطبيقات مثل سيغنال وواتساب، المملوكة لشركة فيسبوك، للمستخدمين إرسال رسائل تختفي تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة.

واتهم النشطاء الحكومة بانتهاك قوانين حرية المعلومات وقانون السجلات العامة لعام 1958، الذي يطالب الحكومة بالحفاظ على وثائق رسمية معينة للصالح العام. وبدأوا الإجراءات القانونية بعد أن أرسلوا رسالة إلى الحكومة في مارس/ آذار، يطلبون فيها من رئيس الوزراء بوريس جونسون حظر إخفاء الرسائل.

ويطلب مكتب مجلس الوزراء من المسؤولين حذف رسائل دردشة واتساب في نهاية المحادثة، وفقًا لمجموعات الحملة، التي قالت إن هذه القواعد تم الكشف عنها لأول مرة في المحكمة بتاريخ يوم الثلاثاء.

وقال مكتب مجلس الوزراء إنه لا يعلق على قضايا قانونية محددة.

وأشار متحدث باسم مكتب مجلس الوزراء يوم الأربعاء ردًا على أسئلة من Business CNN إلى أن "الوزراء سيستخدمون مجموعة من أشكال الاتصال الحديثة للمناقشات، بما يتماشى مع المتطلبات التشريعية، ومع مراعاة التوجيه الحكومي".

وازداد التدقيق في ممارسات الاتصالات الحكومية في المملكة المتحدة منذ أن نشر دومينيك كامينغز، كبير مساعدي جونسون السابق، رسائل واتساب عبر الإنترنت في يونيو/ حزيران، التي يبدو أنها تظهر محادثات خاصة مع رئيس الوزراء.

في نفس الشهر، أقرت وزارات بأنها سمحت للوزراء وموظفي الخدمة المدنية بتعيين رسائلهم لحذفها على الفور.

في يوليو، أطلقت مفوضة المعلومات البريطانية إليزابيث دينهام تحقيقًا رسميًا في استخدام قنوات المراسلة الخاصة في وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، قائلة إن المعلومات الموجودة في حسابات البريد الإلكتروني الخاصة أو خدمات الرسائل غالبًا ما تُنسى أو تُحذف أو تُفقد.

وقالت كوري كريدر، مديرة Foxglove، يوم الثلاثاء إن القضية كانت الأولى من نوعها، و"نحن نفعل ذلك للدفاع عن نزاهة نقاشنا العام. لا يمكننا التعلم من التاريخ إذا اختفت الأدلة في الهواء".

من جانبها، أضافت كلارا ماغواير، مديرة The Citizens، إن الافتقار إلى شفافية الحكومة ساهم في إخفاقات السياسات وأعاق الاستجابة لوباء الفيروس التاجي.