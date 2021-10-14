دول الخليج تتصدر.. إليكم متوسط ثروات الأفراد في كل دولة عربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وفقًا لتقرير "الثروة العالمية 2021" الصادر عن معهد الأبحاث التابع لبنك "كريدي سويس"، في نسخته الثانية عشرة، وصلت تقديرات الثروة العالمية الإجمالية إلى 418.3 ترليون دولار أمريكي مع نهاية عام 2020.

وعلى الرغم من الوضع الاقتصادي المضطرب الناجم عن انتشار جائحة كورونا، إلا أن الثروة العالمية ارتفعت خلال الاثني عشر شهر لعام 2020 بنسبة وصلت %7.4 أو ما يوازي زيادة بحجم 28.7 ترليون دولار.

يوفر تقرير "الثروة العالمية" تقديرات لمستوى الثروة وتوزيعها على أكثر من 200 دولة لفترة ما بين عام 2000 حتى نهاية 2020. ويغطي نمط واتجاه ثروة الأسرة على الصعيدين الإقليمي والمستوى المحلي للدول.

وشمل التقرير بيانات عن متوسط نصيب الفرد من الثروة في كل دولة، لتتصدر قطر المرتبة الأولى عربيًا بمتوسط ثروة لكل فرد بلغ 146.7 ألف دولار أمريكي، ثم جاءت بعدها الكويت بمتوسط بلغ 129.8 ألف دولار، وثالثًا الإمارات بمتوسط بلغ 115.4 ألف دولار.

نعرض لكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على ترتيب الدول العربية وفقًا لمتوسط ثروة كل فرد فيها حتى نهاية عام 2020.