"مانجا للإنتاج" تستثمر في لعبة فيديو مع شركة تلتيل غيمز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--وقعت شركة "مانجا للإنتاج"، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك) الخيرية، اتفاقية شراكة مع شركة الألعاب الالكترونية تلتيل غيمز Telltale Games لتحاكي تطلعات المواهب السعودية في الحصول على وظائف في مجال الفن الرقمي.

حسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، بموجب الاتفاقية ستستثمر "مانجا للإنتاج" في اللعبة الجديدة وتشارك في تطويرها وسيعمل عدد من السعوديين مع فريق التطوير في تلتيل غيمز.

وفي البيان، قال عصام بخاري الرئيس التنفيذي لـ"مانجا للإنتاج": "نحن فخورون بشراكتنا مع تلتيل غيمز، الشركة الرائدة بالإبداع ورواية القصص التفاعلية".

وأضاف: "تستعد منطقة العالم العربي اليوم لتكون واحدة من أسرع أسواق الألعاب الجديدة نموًا، ومن خلال هذه الخطوة نهدف معا لتعزيز شراكات عالمية وتدشين حقبة جديدة للمواهب السعودية الشابة التي تبحث عن مسارات وظيفية في مجال الفنون الرقمية والتفاعلية".

تشتهر تلتيل غيمز، وهي إحدى أبرز شركات تطوير الألعاب، بألعاب مثل سلسلة ألعاب باتمان، وسلسلة The Wolf Among Us، و Tales from Monkey Island، وغيرها.



وكانت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG) قد أطلقت في أغسطس/آب من هذا العام مشروع "مانجا العربية" المستوحاة من فن مانجا اليابانية التي تنشر القصص والرسوم المتحركة لتُصبح مناسبة ومتاحة لكافة أفراد الأسرة العربية.

ويسعى المشروع الى جذب نحو ١٨٠ مليون عربي نحو القراءة الترفيهية وإطلاق مجلّتيْن باللغة العربية "مانجا العربية للصغار"، المعنية بصناعة محتوى يناسب الأعمار ما بين 10 إلى 15 عامًا، والثانية "مانجا العربية"، للفئات العمرية الأكبر ابتداءاً من 15 عامًا.

وللمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام شركات نشر عديدة منها "عرب نيوز" الانكليزية و"الاقتصادية" و"الشرق الاوسط".