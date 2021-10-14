دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الأربعاء، إن المملكة العربية السعودية ستكون "نموذجًا يُحتذى به" من حيث إنتاج جميع مصادر الطاقة، لتصبح فعلاً دولة منتجة للطاقة وليس فقط دولة نفط وغاز.

وفي مداخلة له ضمن فعاليات منتدى "أسبوع الطاقة" الروسي في موسكو، قال الأمير عبدالعزيز: "نحن نمضي قدماً في تغيير مزيج الطاقة لدينا".

وأضاف: "بحلول عام 2030 ستكون السعودية نموذجًا لإنتاج جميع مصادر الطاقة سنكون الأفضل من حيث الكفاءة... وسنخفض الانبعاثات بأرقام مذهلة وستسمعون هذه الأرقام في الـ23، 24، 25 (من الشهر الجاري)... من ولي العهد (السعودي) الأمير محمد بن سلمان... فلدينا تاريخ حافل بالنجاح".

وتُعقد بين الـ23-25 أكتوبر/تشرين الأول في الرياض فعاليات مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تندرج في إطار تحقيق الأهداف المناخية للسعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم.

كما أنها أكبر اقتصاد في المنطقة وتسعى ضمن رؤية 2030 الحكومية إلى تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن البترول فيما يشهد العالم تحولاً في استهلاك الطاقة نتيجة اتفاقيات التغير المناخي.

وأعلنت السعودية هذا الأسبوع عن "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار" لتحقيق أهداف الرؤية.

وفي تأكيد على سعي السعودية بأن تصبح حصة الغاز والطاقة المتجددة في مزيج الطاقة 50% لكل منهما بحلول 2030، قال الأمير عبدالعزيز إن العمل جارٍ على تحقيق هذه الغاية محددًا أن الغاز الصخري في السعودية سيساهم في توفير 50% فيما النسبة المتبقية من المصادر المتجددة.

وأضاف: "علي أن أذكر العالم ان السعودية تسجل رقمًا قياسيًا من حيث إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة"، مشيراً إلى أن بلاده ستتنافس على تحقيق هذه المساعي بمساعدة الشركات العاملة في هذا المجال مسمياً شركة "أكوا باور" السعودية و"مصدر" الإماراتية و"اي دي اف" الفرنسية. وفيما تعمل بلاده على هذه الخطة ستخفض الانبعاثات.

من جانبه، قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، في المؤتمر نفسه، إن بلاده أيضاً تعمل على تنويع مصادر الطاقة لتصبح 38% من الطاقة الكهربائية قائمة على الغاز فيما تقوم الدولة ببناء محطات للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية تصل إلى 44 غيغاواط كما ستنتج 5.7 غيغاواط من الطاقة النووية.

وأضاف المزروعي: "لدينا خطة مفصلة حول كيف سننوع مزيج الطاقة بحيث لا نعتمد فقط على مصدر واحد وهو الغاز الطبيعي".