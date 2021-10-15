سانا: وزير الطاقة الاماراتي ووزير النفط السوري يبحثان أوجه التعاون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ناقش وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي ووزير النفط السوري بسام طعمة أوجه التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، وفقاً لبيان على وكالة الانباء السورية (سانا).

ويأتي هذا الاجتماع الذي انعقد على هامش منتدى دولي لأسبوع الطاقة في موسكو ضمن محادثات حصلت مؤخراً بين البلدين تناولت تعزيز التعاون الاقتصادي.

وبحسب البيان، أعرب المزروعي عن ثقته بأن العلاقة بين البلدين "ستتطور وتتعزز في ظل ما نشهده حالياً من انفتاح في العلاقات العربية-العربية."

وأضاف إن الإمارات مستعدة للتعاون مع سوريا "وترحب بزيارات المسؤولين السوريين للاستفادة من التجربة الإماراتية."

من جهته، أشار الوزير طعمة إلى أهمية الاستفادة من تجربة الإمارات في مجال تطوير الطاقة المتجددة.

وكان وزير الاقتصاد الاماراتي عبدالله بن طوق المري قد التقى مطلع الشهر الحالي نظيره السوري محمد سامر خليل على هامش معرض "إكسبو 2020 دبي" وبحثا سبل التعاون في المجال الاقتصادي والاستثماري بما في ذلك "التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا في الوقت الراهن وسبل التغلب عليها،" بحسب بيان نُشر على وكالة الانباء الاماراتية (وام) في الـ5 من أكتوبر/ تشرين الاول.

وأشار المري حينها الى أن الإمارات تستحوذ على ما يتجاوز نسبته %14 من تجارة سوريا الخارجية.

وقال إن حجم التبادل التجاري غير النفطي خلال العام الماضي 2020 بلغ نحو 2.6 مليار درهم فيما بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 نحو مليار درهم. وتجاوزت قيمة الاستثمار السوري المباشر في دولة الإمارات 1.5 مليار درهم بنهاية 2019.

وتعليقاً على الاجتماعات الأخيرة بين البلدين، قال عبدالخالق عبد الله، وهو أكاديمي إماراتي لـ CNN بالعربية "أعتقد أن الإمارات ودول عديدة في المنطقة حريصة الآن على تطوير علاقتها مع سوريا. وصلت هذه الدول الى قناعة وشبه اجماع ان الوقت حان للتواصل."