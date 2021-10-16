دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عادة ما تستخدم منصات النفط البحرية في عمليات التنقيب عن النفط، لكن صندوق الاستثمارات العامة أعلن السبت عن إطلاق "The Rig " المشروع السياحي الأول من نوعه في العالم.

ويمتد المشروع، الذي سيقام على منصات مستوحاة من منصات النفط البحرية، على مساحة تزيد عن 150 ألف متر مربع في منطقة الخليج.

ويستهدف السائحين من كافة أنحاء العالم، لاسيما دول الخليج "لعيش تجربة استثنائية" في خيارات سياحية عديدة وأنشطة متنوعة ورياضية.

وسيضم ثلاثة فنادق، ومجموعة مطاعم عالمية، ومهابط للطائرات المروحية.

ولم يعلن صندوق الثروة السعودي في البيان عن حجم الاستثمار أو تاريخ انتهاء المشروع.

يعلن #صندوق_الاستثمارات_العامة عن إطلاق مشروع .THE RIG الوجهة السياحية الأولى من نوعها في العالم والتي تستمد مفهومها من منصات النفط البحرية. للمزيد عن المشروع: https://t.co/HIkeUvi9sg #THERIGsa https://t.co/it9oY5Bm6u

وقال الصندوق، في بيان، إن "إطلاق مشروع "The Rig" يأتي تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 الهادفة لتمكين الابتكار في قطاعي السياحة والترفيه داخل المملكة، الذي يزخر بالفرص التنموية الواعدة التي تحقق التنوع الاقتصادي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030".

وتسعى السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر دولة مصدرة للبترول عبر شركة أرامكو، إلى تنويع اقتصادها لتقليص الاعتماد على النفط عبر الاستثمار في قطاعات كالسياحة مثلاً.

وقطاع السياحة والترفيه من القطاعات الرئيسية التي يركز الصندوق استثماراته فيها لتعزيز جهود المملكة بأن تصبح وجهة سياحية رائدة على خارطة السياحة العالمية، وفقاً للبيان.

وأطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاثنين الاستراتيجية الوطنية للاستثمار لتحقيق أهداف رؤية 2030.

وسيتم ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال (3.2 تريليون دولار) في الاقتصاد المحلي لغاية 2030، على أن يستثمر صندوق الاستثمارات العامة 3 تريليونات ريال محلياً، وفقاً لما صرح به الامير.