نشر الأحد ، 17 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--وسط تخفيف القيود الاحترازية من فيروس كورونا في السعودية، توقعت بعض الشركات العاملة في قطاع التجزئة في المملكة أن تنعكس هذه الخطوة إيجابياً على أعمالها.

وأعلنت السعودية الجمعة تخفيف القيود الخاصة بمواجهة الجائحة، وسمحت بالطاقة الاستيعابية القصوى في المسجد النبوي والحرم المكي اعتباراً من الأحد 17 أكتوبر/تشرين الاول والأماكن العامة الأخرى التي تشمل الملاعب الرياضية.

"رغم صعوبة تقدير حجم التأثير في الوقت الحالي، من المتوقع أن يكون لتخفيف قيود التباعد الاجتماعي والعودة المتوقعة للمعتمرين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة تأثير إيجابي كبير على النتائج المالية للشركة في الربع المقبل،" بحسب ما أعلنت عنه شركة بن داود القابضة في بيان نُشر على موقع سوق الاسهم السعودي تداول.

وتملك بن داود 8 متاجر تخدم الحجاج والمعتمرين في المنطقة المركزية للحرمين الشريفين.

وتراجعت أرباح بن داود القابضة الصافية بنحو 50% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالعام السابق نتيجة انخفاض الإيرادات، حيث حققت الشركة مبيعات غير مسبوقة في الربع الثاني من عام 2020 جراء ما وصفته حينها بالحدث الاستثنائي، الذي دفع المستهلكين إلى تخزين المؤن تخوفًا من استمرار فترة الحظر الكلي.

وتمتلك شركة بن داود القابضة علامتان تجاريتان للبيع بالتجزئة، هما بن داود والدانوب، في 15 مدينة من مدن السعودية.

من ناحيتها، قالت شركة المراكز العربية، في بيان نُشر في موقع تداول، إن عودة عمل جميع مراكزها التجارية سيساهم في زيادة أعداد زوار ومرتادي المراكز مما سينعكس إيجاباً على معدلات الإشغال.

وللشركة حالياً 21 مجمعاً تجارياً تقع ضمن 11 مدينة رئيسية بالمملكة.

وتشغل الشركة مجمعات تجارية في أكبر مدينتين في السعودية: في العاصمة الرياض النخيل مول وجدة مول العرب ومول الظهران في المنطقة الشرقية.

وتحتضن مراكز التسوّق التابعة للشركة أكثر من 4300 متجر، كما تستقطب نحو 109 مليون زائرا سنوياً، بحسب موقع الشركة الالكتروني.