شركة أبل تكشف عن أجهزة جديدة من ماك بوك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تستعد شركة أبل لإطلاق ثاني أكبر فاعلية لهذا الخريف، في حدث يٌقام افتراضياً، الاثنين، عند الساعة الخامسة مساء بحسب توقيت غرينيتش. ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن نموذجين لماك بوك يعملان برقاقة M1X من صنعها.

وعلى ما يبدو سيكون التصميم الجديد متوفراً بحجمين وبحواف أصغر وشاشات أفضل وبطارية تدوم لوقت أطول وبعدة خيارات للذاكرة. وقد تتخلص أبل من زر اللمس وهي خاصية غير محببة لتسبدلها بسلسلة مفاتيج وظيفية في أعلى لوحة المفاتيح مع ميزة النص التنبئي والقوائم المختصرة.

وقد تقدم الشركة تحديثاً لـسماعة اـairpods التي تتماشى مع الـ airpods برو.

وأبل ليست شركة التكنولوجيا الضخمة الوحيدة التي ستعلن عن منتجات جديدة هذا الأسبوع. فستطلق غوغل هاتفها الذكي Pixel 6، الثلاثاء، فيما ستقيم سامسونغ تقيم حدثا آخر اليوم التالي.

ويتم إطلاق هذه المنتجات فيما لا تزال المخاوف مستمرة من أزمة النقص في المنتجات العالمية والمشاكل اللوجستية. وكانت أبل قد واجهت مشاكل في الإمدادات هذا العام أثرت بشكل خاص على إنتاج أجهزة اي باد وماك.

كما أن هناك أنباء عن أن أبل تدرس حالياً خفض أهداف إنتاج ايفون للعام بسبب نقص الرقاقات، لكن الشركة رفضت التعليق على تلك الأنباء.

وفضلا عن ماك بوك واير بود قد تكشف أبل النقاب عن ماك ميني برو مزود بـرقائق M1X.