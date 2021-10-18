تراجع في 3 دول عربية.. عدد المليونيرات يرتفع عالميًا في عام الجائحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفادت تقديرات نشرها معهد الأبحاث التابع لبنك "كريدي سويس" في تقرير "الثروة العالمية 2021"، بأن عدد أصحاب الملايين وصل إلى 56.1 مليون شخص مليونير في العالم مع نهاية عام 2020، الذي شهد انتشار جائحة فيروس كورونا، بزيادة بلغت 5.2 مليون مليونير مقارنة مع عام 2019.



وتستند التقديرات إلى الميزانيات الأسرية التي تنتجها وكالات الإحصاء الوطنية، والتي تهدف إلى توفير تغطية شاملة للأصول التي ينظر لها من قبل الأفراد كجزء من ثرواتهم الشخصية، كالعقارات والأراضي والمدخرات والاستثمارات وممتلكات أخرى. وتغطي التقديرات عمومًا قيمة صناديق التقاعد المجمعة لدفع معاشات التقاعد الحالية والمستقبلية للمسجلين، والذي يعد عنصرا مهما في الأصول المالية للأسرة بشكل عام، وقد يتغاضى عنه العديد من الناس.



ووفقًا للتقرير، احتلت ألمانيا وأستراليا واليابان وفرنسا والمملكة المتحدة والصين وهولندا وكندا وإيطاليا قائمة الدول التي شهدت أعدادًا متزايدة من أصحاب الملايين، وذلك نسبة للتضخم الناتج عن ارتفاع قيمة العملة مقابل الدولار الأمريكي، والذي من المحتمل أن يكون لبعض الدول سببًا رئيسيًا لارتفاع الأعداد. وبالمقابل سجلت بعض الدول انحدارًا بعدد أصحاب الملايين لعام 2020 مقارنة مع 2019، لتترأس القائمة البرازيل والهند وروسيا.وضمت القائمة 3 دول عربية هي السعودية والإمارات والكويت. وانخفض عدد أصحاب الملايين في الإمارات من 208 ألف شخص عام 2019 إلى 169 ألف شخص في عام 2020، وهو أقل بـ 39 ألفا.

وانخفض عدد المليونيرات في السعودية من 268 ألف شخص في عام 2019 إلى 236 ألف شخص بعام 2020، بفارق بلغ مقداره 32 ألف مليونير. كما انخفض عدد المليونيرات في الكويت من 93 ألف شخص في 2019، إلى 79 ألف شخص في 2020، أي بفارق 14 ألف مليونير.



نعرض لكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على الدول التي شملها تقرير "الثروة العالمية 2021" للدول التي ارتفع أو انخفض بها عدد أصحاب الملايين خلال عام 2020 مقارنة مع 2019.