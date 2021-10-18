شركة البترول الكويتية: تمت السيطرة على حريق مصفاة الأحمدي

دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)-- أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية الاثنين أنها تمكنت من السيطرة بالكامل على الحريق الذي اندلع صباح اليوم في وحدة إزالة الكبريت في مصفاة ميناء الأحمدي، وفقاً لحساب الشركة على موقع تويتر.

تعلن شركة #البترول_الوطنية الكويتية أنها تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم في وحدة إزالة الكبريت من النفط المتبقي رقم 42 بمصفاة ميناء الأحمدي التابعة للشركة.

وكانت الشركة قد قالت في تغريدة سابقة إن الحريق لم يؤثر على عمليات التصدير وعلى إمدادات السوق المحلي. ولم ينتج عنه أي إصابات.

"لم تتأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير كما لم تتأثر عمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء جراء الحريق،" بحسب ما أفادت به الشركة.

وقع قبل قليل حريق في وحدة إزالة الكبريت من النفط المتبقي ARDS في مصفاة ميناء الأحمدي، وتقوم فرق الإطفاء في المصفاة حاليا بالتعامل مع الحريق، علما أنه لم تقع أي إصابات جراء الحادث. وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل قريبا.

وتداول بعض المغردين مقاطع فيديو للحريق لم يتم التأكد من صحتها.