شركة البترول الكويتية: تمت السيطرة على حريق مصفاة الأحمدي

اقتصاد
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صورة أرشيفية لمصفاة الأحمدي في الكويت
صورة أرشيفية لمصفاة الأحمدي في الكويت Credit: YASSER AL-ZAYYAT/AFP/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)-- أعلنت  شركة البترول الوطنية الكويتية الاثنين أنها تمكنت من السيطرة بالكامل على الحريق الذي اندلع صباح اليوم في وحدة إزالة الكبريت في مصفاة ميناء الأحمدي، وفقاً لحساب الشركة على موقع تويتر.

وكانت الشركة قد قالت في تغريدة سابقة إن الحريق لم يؤثر على عمليات التصدير وعلى إمدادات السوق المحلي. ولم ينتج عنه أي إصابات.

"لم تتأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير كما لم تتأثر عمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء جراء الحريق،" بحسب ما أفادت به الشركة.

وتداول بعض المغردين مقاطع فيديو للحريق لم يتم التأكد من صحتها.

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