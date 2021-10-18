نشر الاثنين ، 18 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)-- أعلنت شركة البترول الكويتية الوطنية الاثنين أن عمليات مصفاة ميناء الأحمدي لم تتأثر من حريق وقع في وحدة إزالة الكبريت، وفقاً لحساب الشركة على موقع تويتر.

ولم يؤثر الحريق الذي تعمل فرق الاطفاء على احتوائه على عمليات التصدير وعلى إمدادات السوق المحلي. ولم ينتج عنه أي إصابات.

"لم تتأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير كما لم تتأثر عمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء جراء الحريق، بحسب ما أفادت به الشركة.

وقع قبل قليل حريق في وحدة إزالة الكبريت من النفط المتبقي ARDS في مصفاة ميناء الأحمدي، وتقوم فرق الإطفاء في المصفاة حاليا بالتعامل مع الحريق، علما أنه لم تقع أي إصابات جراء الحادث. وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل قريبا.

وتداول بعض المغردين مقاطع فيديو للحريق لم يتم التأكد من صحتها.