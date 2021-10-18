شركة البترول الكويتية: حريق مصفاة الأحمدي لم يؤثر على العمليات ولا إصابات

اقتصاد
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صورة أرشيفية لمصفاة الأحمدي في الكويت
صورة أرشيفية لمصفاة الأحمدي في الكويت Credit: YASSER AL-ZAYYAT/AFP/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)-- أعلنت شركة البترول الكويتية الوطنية الاثنين أن عمليات مصفاة ميناء الأحمدي لم تتأثر من حريق وقع في وحدة إزالة الكبريت، وفقاً لحساب الشركة على موقع تويتر.

ولم يؤثر الحريق الذي تعمل فرق الاطفاء على احتوائه على عمليات التصدير وعلى إمدادات السوق المحلي. ولم ينتج عنه أي إصابات.

"لم تتأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير كما لم تتأثر عمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء جراء الحريق، بحسب ما أفادت به الشركة.

وتداول بعض المغردين مقاطع فيديو للحريق لم يتم التأكد من صحتها.

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