وفد تجاري إسرائيلي في أبوظبي لبحث الفرص الاستثمارية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --زار وفد تجاري إسرائيلي كبير هذا الأسبوع العاصمة الإماراتية أبوظبي لبحث الفرص الاستثمارية أمام الشركات الإسرائيلية، وفقاً لبيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

والتقى الوفد بمسؤولين حكوميين وشركات مثل "مصدر" و"مجموعة موانئ أبوظبي" ومدينة خليفة الصناعية "كيزاد" في الزيارة التي استمرت على مدى يومين في الـ17 والـ18 من أكتوبر/ تشرين الاول.

وقال محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: "لقد شهدنا على مدار اليومين الماضيين التزاماً بتعزيز آفاق التعاون التجاري المشترك".

وناقش الوفد الإسرائيلي مع المسؤولين ورجال الأعمال في أبوظبي الفرص الاستثمارية وتنميتها في عدد من القطاعات مثل الخدمات المالية والطاقة والرعاية الصحية، والتكنولوجيا وغيرها.

وفي أغسطس/آب العام الماضي وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاق تطبيع كامل للعلاقات. وافتتح مكتب أبوظبي للاستثمار، وهو الهيئة المركزية الحكومية المسؤولة عن دعم الاستثمارات في إمارة أبوظبي، أول مكتب تمثيلي دولي له في تل أبيب هذا العام.

وأضاف الحمادي: "لقد أسهم مكتب أبوظبي للاستثمار بدور أساسي في توطيد العلاقات بين سوقينا منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام. ونعمل من خلال مكتب أبوظبي للاستثمار في إسرائيل على زيادة الدعم للشركات الإسرائيلية التي ترغب بالاستثمار في أبوظبي، وكصلة وصل للاستفادة من الفرص التجارية المشتركة".

من جهته، قال دوف كوتلر، الرئيس التنفيذي لبنك "هبوعليم": "سعداء بمواصلة البنك جهوده الرائدة لتأسيس أعماله في الأسواق الجديدة".