دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إن المشاورات بين صندوق النقد الدولي ولبنان مستمرة فيما المحادثات التقنية تتقدم.

وأضاف: "نحن نقوم الآن بتحديث الأرقام، نستمع إلى الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بأولوية الإصلاحات وما هي خطط الحكومة، هذه المشاورات مستمرة والمحادثات التقنية تتقدم"، لافتاً إلى أن مساعدة الصندوق ستعتمد على برنامج الإصلاحات الذي سيتبناه لبنان.

وفي مؤتمر صحفي أقيم عن بعد بمناسبة صدور تقرير "آفاق الاقتصاد الاقليمي"، أشار أزعور إلى أن المحادثات ستذهب إلى ما بعد الانتخابات النيابية اللبنانية، التي صوت النواب اللبنانيون يوم الثلاثاء على عقدها في 27 مارس/آذار بدلاً من مايو/ أيار.

وأضاف: "لبنان بحاجة إلى برنامج إصلاحات شامل فهو يواجه مشاكل دامت لوقت طويل"، لافتاً إلى المشاكل المالية والاجتماعية التي يواجهها لبنان حالياً.

وتشكلت الحكومة اللبنانية الجديدة الشهر الماضي بعد أكثر من عام على استقالة الحكومة السابقة جراء انفجار مرفأ بيروت.

وكانت الحكومة اللبنانية السابقة قد أعدت خطة تعاف اقتصادية، لكنها اصطدمت بخلافات داخلية تعلقت بجزء الإصلاح المالي والمصرفي.