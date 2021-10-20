تقرير: فيسبوك تتجه الى تغيير اسمها لتحاكي العالم الافتراضي

نشر الأربعاء ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--تسعى شركة فيسبوك الى تغيير اسمها ليعكس توجهها الى عالم افتراضي يُعرف بـ"ميتافيرس" ، وفقاً لما نشره موقع "ذا فيرج" الثلاثاء.

وتأتي هذه الخطوة فيما تتعرض الشركة لانتقادات من جهات نظامية حول العالم بشأن أعمالها.

ومن المتوقع ان تعلن الشركة عن الاسم الجديد الأسبوع المقبل بحسب الموقع الذي ذكر مصدراً على علاقة مباشرة بالموضوع.

وأضاف الموقع أن فيسبوك تسعى الى أن تصبح أكبر من مجرد شركة تُعنى بالتواصل الاجتماعي.

وفي رد على احتمال تغيير اسمها، قال متحدث بإسم فيسبوك إن الشركة لا تعلق على الشائعات.

وتمتلك فيسبوك ايضاً انستغرام وواتساب. وقد تصبح الشركات الثلاثة تحت مظلة واحدة شبيهة بتركيبة تعتمدها شركة غوغل التي تندرج تحت الشركة الام الفابيت.

وقد يعكس تغيير الاسم الاتجاه الذي تسلكه الشركة فالفكرة من وراء الميتافيرس هي دمج تكنولوجيا الواقع الافتراضي ببيئة جديدة. فقد يتمكن الاشخاص من خلال هذا العالم الافتراضي من العمل والمشي والالتقاء في متجر ستاربكس افتراضياً.

وكانت فيسبوك قد اعلنت مطلع هذا الاسبوع انها ستوظف 10 ألاف شخص في اوروبا للعمل على ابتكار الميتافيرس.

وقد يشكل تغيير اسم الشركة جزءا من جهودها لتحسين سمعتها بعد سلسلة من الأخبار السيئة التي طالت منصاتها كالتضليل والاثر السلبي على صحة بعض المستخدمين العقلية.