غوغل تطلق "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو" لتقترب من منافسيها

نشر الأربعاء ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تخطو هواتف "غوغل بيكسل" خطوة كبيرة الى الأمام نحو الانضمام الى قائمة منافسي هواتف الآي فون وسامسونغ غالاكسي.

وفي مؤتمر افتراضي، الثلاثاء، قامت الشركة بعرض خصائص جهازي "بيسكل 6" و"بيكسل 6 برو" اللذان يعملان بنظام "آندرويد 12" وهو التحديث الاهم للشركة منذ عدة أعوام.

وتظهر الاجهزة خصائص جديدة من بينها نظام كاميرا جديد وبطارية تدوم لقرابة يومين عبر اعطاء الاولوية للتطبيقات التي تستخدم بشكل أكبر.

ولكن التغيير الاهم في اطلاق هذه الهواتف هو المعالج الجديد TENSOR من صنع غوغل حيث تستغني الشركة عن استخدام شرائح من تصنيع طرف ثالث.

وقالت الشركة ان المعالج الجديد يجعل من بيكسل 6 أسرع بنسبة 80% من الاصدار السابق بيكسل 5.

وتأتي هذه الخطوة فيما تسعى غوغل الى زيادة حصتها السوقية من أجهزة الهاتف المحمول في العالم.