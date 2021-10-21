سامسونغ تتيح لمحبي هواتفها تصميم "فليب 3" وفقا لأذواقهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--لم يتغير تصميم الهواتف الذكية كثيرًا منذ عدة أعوام، لكن الجديد الذي تطرحه سامسونغ هو إتاحة المجال أمام مستخدميها للمشاركة في عملية التصميم، وفقاً لما أعلنته الشركة الأربعاء.

وفي حدث صحفي أُقيم افتراضيًا، عرضت الشركة هاتف فليب 3 الذي يسمح باختيار تصميم يناسب شخصية الفرد أو ذوقه واضعة أمامه خيارات واسعة من الألوان.

وأصبح من الممكن اختيار الهيكل من اللون الأسود أو الفضي وألوان أخرى، مثل الأزرق والأصفر والأبيض والزهري أو الاسود في اللوحة الامامية والخلفية أو اعتماد رسوم مخططة.

وقالت الشركة إن بإمكان زبائنها المزج بين 49 شكلا. وتأتي هذه الميزة الجديدة كمكملٍ لسلسلة منتجات "بي سبوك" التي أطلقتها الشركة وشملت أيضًا الثلاجات.

وقالت في مؤتمر صحفي: "هذه أول مرة نعطي زبائننا هذه المساحة من تصميم هواتفهم بحسب أذواقهم".

سامسونغ ليست الشركة الوحيدة التي قامت بهذا الابتكار الجديد، ففي عام 2013 سمحت شركة موتولار بأن يختار زبائنها بين 18 لونًا، وحتى إن كانت المادة من البلاستيك أو الخشب في جهازها موتو اكس.

ويأتي المؤتمر الصحفي خلال أسبوع حافل شهد إطلاق منتجات تكنولوجية من أبل وغوغل. ويتم إطلاق هذه المنتجات وسط مخاوف من نقص بعض المكونات ومشاكل لوجستية يواجهها العالم.

ويبقى السؤال ما إذا كانت الشركة ستستطيع تلبية الطلب على منتجاتها بالسرعة المتوقعة ولكن قد يساعد اقتصار إطلاق "بي سبوك" على 6 أسواق في التخفيف من حدة المخاوف من تأخر بعض الشحنات.