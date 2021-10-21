4 طرق سريعة تساعد في تجنب إهدار أموالك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تريد الحصول على المزيد من المال؟ سؤال سخيف، أليس كذلك؟ من منا لا يريد الحصول على بعض النقود الإضافية؟ الخبر السار هو أن هناك أشياء بسيطة يمكنك القيام بها لتجنب إهدار أموالك التي كسبتها بشق الأنفس.

هل تدفع رسومًا سنوية على بطاقتك الائتمانية أو تم تحصيل رسوم منك مقابل التأخير في السداد؟ قد تتمكن من حل هذه المشكلات بمجرد التواصل مع شركة بطاقة الائتمان. خفض معدل الفائدة سيسمح لك بالتوفير إذا كان لديك رصيد مرتفع.

يدفع معظم الأشخاص تقريبًا مقابل بعض الخدمات التي لا يحتاجونها مثل عضوية في صالة الألعاب أو خدمة القنوات التلفزيونية. ما عليك سوى العثور على مصاريفك غير الضرورية والاتصال للإلغاء.

بالإمكان الالتزام ببعض الطرق لإيقاف إهدار الأموال على المرافق في منزلك كبرمجة منظم الحرارة الخاص بك لاستخدام قدر أقل من الحرارة وتكييف الهواء عندما تكون في العمل أو أثناء النوم.

يمكن خفض تكاليف الوقود عن طريق طرق بسيطة، كنفخ إطارات السيارة إلى المستوى الموصى به من الشركة المصنعة، أو تنظيف مرشحات هواء السيارة.