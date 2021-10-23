دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، السبت، عن إطلاق النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء وتعهد بأن تصبح الرياض واحدة من أكبر المدن المستدامة في العالم.

وأطلق ولي العهد السعودي في كلمة مصورة له، المنتدى السنوي الذي سيُعنى بإطلاق "المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي أُعلن عنها سابقا، بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأكد الأمير محمد بن سلمان عزمه تحويل العاصمة الرياض إلى إحدى أكبر المدن المستدامة حول العالم.

وخصصت الحكومة السعودية استثمارات بقيمة تزيد عن 700 مليار ريال من أجل تنمية "الاقتصاد الأخضر" وتوفير فرص عمل وفرص استثمارات ضخمة للقطاع الخاص شمن رؤية 2030.

وكشف ولي العهد السعودي نية المملكة الانضمام إلى "الاتحاد العالمي للمحيطات، وإلى تحالف القضاء على النفايات البلاستيكية في المحيطات والشواطئ وإلى اتفاقية الرياضة لأجل العمل المناخي وتأسيس مركز عالمي للاستدامة السياحية وتأسيس مؤسسة غير ربحية لاستكشاف البحار والمحيطات"، وفقا لواس.

وأكد محمد بن سلمان على أن السعودية تسعى للوصول إلى "الحياد الصفري" عام 2060 عبر نهج الاقتصاد الدائري للكربون و"بما يتوافق مع خططها التنموية وتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع "خط الأساس المتحرك"،ويحفظ دور المملكة الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية"، حسبما ذكرت الوكالة.