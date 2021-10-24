(CNN)-- قال نائب رئيس الشؤون العالمية في فيسبوك، نيك كليغ، للموظفين في الشركة أن يكونوا مستعدين لمزيد من "العناوين السيئة في الأيام المقبلة"، حيث يواصل اتحاد من المؤسسات الإخبارية، بما في ذلك شبكة CNN، نشر قصص استنادًا إلى عشرات الآلاف من المستندات المسربة من الشركة.

وأدلى كليغ بهذه التعليقات في منشور داخلي للشركة، السبت، حصلت CNN Sunday على نسخة منه.

واستهدف كليغ المؤسسات الإخبارية، فكتب: "وسائل التواصل الاجتماعي تحول السيطرة التقليدية من أعلى إلى أسفل على المعلومات رأسًا على عقب. في الماضي، كان الخطاب العام يتم تنسيقه إلى حد كبير من قبل حراس البوابات المعتمدين في وسائل الإعلام الذين يقررون ما يمكن للناس قراءته ورؤيته واستيعابه".

وأضاف: "مكنت وسائل التواصل الاجتماعي الناس من اتخاذ القرار بأنفسهم - نشر المحتوى ومشاركته مباشرة. يعد هذا بمثابة تمكين للأفراد - ومزعج لأولئك الطموحين بعد ضوابط من أعلى إلى أسفل في الماضي، خاصةً إذا كانوا يجدون أن الانتقال إلى عالم الإنترنت يمثل صراعًا لأعمالهم الخاصة".

كما ردد البيان العام الصادر عن الشركة، حيث كتب: "في قلب هذه القصص هناك فرضية خاطئة بشكل واضح: أننا نفشل في وضع الأشخاص الذين يستخدمون خدمتنا أولاً، وأننا نجري أبحاثًا نتجاهلها بعد ذلك بشكل منهجي. نعم، نحن شركة ونحقق أرباحًا، لكن فكرة قيامنا بذلك على حساب سلامة الناس أو رفاههم تسيء فهم ما نحن بصدده، وأين تكمن مصالحنا التجارية".