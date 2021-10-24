دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--تراجعت أسهم شركة الاتحاد العقارية الأحد بعد أن صرح النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي بأن نيابة الأموال العامة الاتحادية بدأت التحقيقات مع مسؤولين في الشركة حول مخالفات مالية بناءً على شكوى تقدمت بها هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، بحسب وكالة الانباء الاماراتية (وام).

وأفاد البيان نشرته الوكالة ان المخالفات شملت بيع أحد أصول الشركة مقابل ثمن يقل عن السعر الحقيقي "والتحايل لإخفاء اسم المستفيد من شرائه بأوراق مزورة وإساءة استعمال السلطة والغش والإضرار بمصالح الشركة ومساهميها بالدخول في استثمارات خارج الدولة وداخلها دون دراسة حقيقية مما كبدها خسائر مالية."

وأضاف الشامسي في البيان أنه "تم التحفظ على ممتلكات بعض المتهمين ومنعهم من السفر، وجارى الوقوف على الوضع القانوني للعقود والصفقات والإجراءات التي باشرها المتهمون وإخضاعها للفحص الفني من قبل متخصصين بمشاركة هيئة الأوراق المالية والسلع وجهات إنفاذ القانون واستدعاء كل من تثبت مسؤوليته ، وأنه قد وجه باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالكشف عن جوانب الواقعة وتفصيلاتها وادوار المتهمين فيها، والتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه العبث بالاقتصاد الوطني."

وشهد سهم الشركة المتداول في سوق دبي المالي تراجعاً بنحو 10% بعد الاعلان ليقلص خسائره متراجعاً بحوالى 5% حالياً.

وتعليقاً على هذا الموضوع قال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة الظبي كابيتال لـCNN بالعربية "الكل ينتظر نتائج التحقيقات.. ولكن الى ان تظهر هذه النتائج الامر سيترك انطباعا سيئا جداً لدى المساهمين في الشركة، ولربما يفزع البعض منهم ليتجهوا الى القيام بعملية التخارج من السهم."

وتابع : "تعودنا دائماً على ضرورة ضمان مصداقية مجلس إدارة الشركات المساهمة العامة، وهو الامر الاساسي عند الاستثمار. وقد تطرح تساؤولات حول هذه المصداقية."

واضاف ياسين: " رأينا أن هناك دعوة لجمعية عمومية في 26 اكتوبر لعزل مجلس الادارة الحالي ...ولهذا من الضروري اظهار النتائج بالسرعة اللازمة لمنع اي اشاعات، لأن ذلك سينعكس سلبا على سهم الشركة وسوق دبي المالي بشكل عام."

وشدد على ان "عملية اظهار الحقائق يعطي مصداقية (للسوق).. ومن يريد ان يكون جزءا من مجالس ادارة شركات مساهمة عامة عليه ان يكون فوق الشبهات في اي عمليات يقوم بها."