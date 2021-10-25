ارامكو وتوتال إنيرجيز تدشنان اولى محطات الوقود في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت أرامكو السعودية وشركة توتال إنيرجيز الفرنسية محطتين للوقود، الأولى في الرياض والثانية في مدينة سيهات في المنطقة الشرقية ضمن خطة تحديث شبكة محطات الوقود في المملكة.

ووقعت الشركتان اتفاقية مشروع مشترك مناصفة بين أرامكو السعودية وتوتال إنيرجيز عام 2019 لتحديث 270 محطة وقود ستكون أيضاً مزودة بألواح الطاقة الشمسية، تلبية لأهداف مبادرة السعودية الخضراء، بحسب بيان نشرته أرامكو.

وستعمل هذه المحطات تحت العلامتين التجاريتين لأرامكو السعودية وتوتال إنيرجيز، حيث توّفر لسائقي السيارات وقودًا وخدمات للسيارات مثل تغيير الزيوت والغسيل.

وستضم محطات توتال إنيرجيز مقاهي "بونجور كافيه" بينما ستضم محطات أرامكو السعودية مقاهي "فَيْ كافيه".

وضمن خطة الاصلاحلات الاقتصادية، رفعت السعودية أسعار البنزين مطلع العام 2018 لتنهي سياسة دعم الوقود التي استمرت عقود ما عزز من جدوى الاستثمار في محطات الوقود.

أولى محطات خدمات أرامكو في الرياض Credit: Saudi Aramco

وخلال حفل تدشين أُقيم في الرياض قال الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر: "...بالنسبة لنا في أرامكو السعودية، لدينا عدة آلاف من محطات الوقود في أعمالنا الدولية في شرق آسيا وأمريكا الشمالية، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تبيع فيها الشركة الوقود بعلامتها التجارية في المملكة منذ أن توقفت عن ذلك في الستينيات. وفي إطار هذا المشروع، تنوي أرامكو السعودية وتوتال إنيرجيز خلق فرص عمل مجدية للمواطنين السعوديين".

من جهته قال رئيس شركة توتال إنيرجيز وكبير إدارييها التنفيذيين، باتريك بوياني، خلال كلمته في الحفل: "نسعى إلى تزويد عملائنا الجدد بمزيد من الطاقة النظيفة والموثوقة. ويُعد افتتاح أول محطتين خطوة أخرى للأمام للتأكيد على شراكتنا طويلة الأمد مع أرامكو السعودية."