محمد بن سلمان يعلن عن صندوق إقليمي للاستثمار في تقنيات الكربون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، عن تأسيس صندوق إقليمي للاستثمار في تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، وذلك خلال كلمته في افتتاح قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالرياض.

وقال ولي العهد السعودي: "امتدادًا لدور المملكة الريادي في تنمية أسواق الطاقة، سنعمل على تأسيس صندوق استثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة، ومبادرة عالمية تساهم في تقديم حلول للوقود النظيف لتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون شخص في العالم".

وأضاف: "يبلغ إجمالي الاستثمارات في هاتين المبادرتين ما يقارب 39 مليار ريال ستساهم السعودية في تمويل قرابة 15% منها". ويُعنى الاقتصاد الدائري للكربون بتقليل انبعاثات الكربون وإعادة استخدامه وتدويره وإزالته من الغلاف الجوي.

وأشار ولي العهد إلى أن آثار التغير المناخي لا تقتصر على البيئة فقط بل على الاقتصاد والأمن، وأضاف: "ومع ذلك نعي أن التغير المناخي هو فرصة اقتصادية للأفراد والقطاع الخاص والتي ستحفزها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، لخلق وظائف نوعية وتعزيز الابتكار في المنطقة".

وتقام حالياً قمة مبادرة الشرق الاوسط الاخضر بحضور وزراء ومسؤولين عالميين.

وكان ولي العهد السعودي قد أعلن عن خطة المملكة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

وتعليقاً على مبادرة الشرق الأوسط، قال كريم الجندي وهو زميل مشارك في المعهد الملكي للشؤون الدولية في الـ Chatham House لـCNN بالعربية: "التوجه السعودي إشارة للسوق للبحث عن تكنولوجيات لتخفيف الانبعاثات. وفي رأيي الإعلان السعودي هو بمثابة اطار من الممكن استخدامه عالمياً لمحاربة التغير المناخي وهو ما سيحظى بزخم اليوم في مبادرة الشرق الأوسط الاخضر حيث تطرح السعودية تصوراً لاقتصاد جديد لها وللعالم".