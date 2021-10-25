نمو الصادرات في السعودية بنسبة 58.9% وهذه الدولة هي الشريك الرئيسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت هيئة الإحصاء السعودية نتائج التجارة الخارجية في السعودية خلال شهر أغسطس/آب للعام الجاري، حيث سجلت الصادرات السلعية ارتفاعًا في شهر أغسطس بنسبة وصلت إلى 58.9% مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق.

وقد بلغت قيمة التجارة الدولية 23.7 مليار دولار أمريكي في أغسطس هذا العام مقابل 14.9 مليار دولار أمريكي في شهر أغسطس 2020. ويعود ذلك لارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 74.2% بمقدار بلغ 7.5 مليار دولار أمريكي في أغسطس 2021. أما الصادرات غير البترولية، فقد سجلت ارتفاعًا لشهر أغسطس 2021 بلغ %26.8 مقارنة مع الفترة نفسها في عام 2020 لتسجل ارتفاعًا آخر بنسبة 8.9% مقارنة بالشهر السابق (يوليو 2021).

ونظرًا للدول التي تعد الأهم من جهة قيمة التجارة الخارجية مع السعودية، احتلت الصين رأس قائمة لأهم الدول الشريكة للصادرات والواردات، ليبلغ عدد الصادرات للصين في شهر أغسطس 4.75 مليار دولار أمريكي، وقيمة السلع المستوردة من الصين 2.91 مليار دولار. وإضافة إلى الصين، تصدرت الهند واليابان وكوريا الجنوبية ثم الإمارات قائمة الدول الشريكة للصادرات من السعودية، بينما جاءت أمريكا، والإمارات والهند وألمانيا في قائمة الدول الشريكة في الواردات إلى السعودية.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على ترتيب الدول الخمس الأعلى لصادرات وواردات السعودية في شهر أغسطس 2021.