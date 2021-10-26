أدنوك تستخدم الطاقة النووية والشمسية لتشغيل شبكتها الكهربائية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت شركة النفط الإماراتية أدنوك، الثلاثاء، إن شبكتها الكهربائية ستعمل على الطاقة النووية والشمسية في سابقة هي الأولى من نوعها في المنطقة.

وفي بيان، أضافت أدنوك انها وقعت اتفاقاً مع شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC) التي ستزودها بالطاقة النظيفة بنسبة تصل الى 100% اعتباراً من يناير/كانون ثاني عام 2022. وأشارت الى أن هذه الخطوة تدعم مبادرة الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 لخفض انبعاثات الكربون.

وتعليقاً على الاتفاق، قال سلطان الجابر رئيس أدنوك التنفيذي إن أدنوك تدعو الشركاء الجدد والحاليين الى الانضمام اليها لتقديم حلول عملية للوصول الى مستقبل طاقة أنظف.

ومن شأن هذه الشراكة أن تسرع أهداف أدنوك لخفض كثافة غازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول العام 2030.

وشهد هذا الاسبوع اطلاق مبادرات لمواجهة التغير المناخي --السعودية الخضراء والشرق الاوسط الاخضر --سبقت انعقاد مؤتمر COP 26 في غلاسكو.

وأعلنت السعودية السبت أنها ستحقق الحياد الصفري بحلول العام 2060 فيما حددت العملاق النفطي شركة أرامكو العام 2050 تاريخ الحياد الصفري لها إلا أن ذلك يستثني صادراتها النفطية.