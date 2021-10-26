دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--سجلت شركة فيسبوك، التي تشهد أزمة قد تكون الأكبر في تاريخها، ارتفاعاً في أرباحها الصافية بنسبة 17% إلى نحو 9.2 مليار دولار في الربع الثالث فيما سجل عدد مستخدميها ارتفاعاً إلى قرابة 3.6 مليار شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واستهل مارك زوكربرغ رئيس فيسبوك مؤتمر مناقشة الأرباح الفصلية بالحديث عن موجة الأخبار التي تناولت تقارير داخلية عن الشركة.

وقال: "الانتقاد بحسن نية يساعدنا على التحسن لكن برأيي نحن نشهد الآن جهود منسقة تستخدم انتقائياً تقارير مسربة لرسم صورة خاطئة عن شركتنا."

وقد تكون هذه الأزمة الأكبر في تاريخ الشركة.

وعلى الرغم من العناوين السيئة أعادت الشركة تذكير المستثمرين يوم الاثنين انها لا تزال شركة مربحة.

يوم الجمعة، بدأ اتحاد مكون من 17 مؤسسة إخبارية أمريكية، ضمنها CNN، في نشر سلسلة من القصص، تسمى مجتمعة "أوراق فيسبوك"، بناءً على مجموعة من المئات من وثائق الشركة الداخلية التي تم تضمينها في الإفصاحات المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات والكونغرس بشكل منقح من قبل المستشار القانوني لموظفة فيسبوك السابقة فرانسيس هوغن.

وتتضمن الوثائق معلومات حول كيفية قيام المجموعات المنسقة على فيسبوك بإثارة الفتنة والعنف، بما في ذلك أحداث اقتحام الكونغرس في 6 يناير الماضي، بالإضافة إلى تحديات فيسبوك في إدارة المحتوى في بعض البلدان غير الناطقة باللغة الإنجليزية، وكيف استخدم المتاجرون بالبشر منصات فيسبوك لاستغلال الناس.

وليست فيسبوك غريبة عن الأزمات المتعلقة بالعلاقات العامة. ولكن قد تكون هذه الأزمة مختلفة عن السابقة وقد تكون أعمال الشركة المتعلقة بالإعلانات في "وضع هش" جراء تغيرات أخيرة في قوانين التعقب في تطبيق أبل.

وقالت فيسبوك إن "الرياح المعاكسة" جراء تحديث ios14 قد تظل مستمرة في الربع الرابع من هذا العام.