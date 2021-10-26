تفاعل على رد وزير الطاقة السعودي بعد ربط بايدن المملكة بارتفاع سعر الوقود

اقتصاد
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شاهد ما قاله بايدن عن أسعار الوقود والسعودية و"من يريدون التحدث معه"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— لا يزال التفاعل حول تصريحات وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على سؤال وجه له حول تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن وربطه ارتفاع أسعار النفط بالمملكة العربية السعودية و"أوبك".

رد الأمير عبدالعزيز جاء في مقابلة على قناة بلومبيرغ، حيث سأل المذيع: "في جلسة حوارية (لبايدن) قبل أيام ألقي باللوم على السعودية لارتفاع أسعار الطاقة كيف تردون على ذلك؟" ليجيب وزير الطاقة قائلا: "لن اتطرق لذلك لأنه يتجاوز مسؤولياتي، أنا مختص تقني وأتعامل مع الأمور التقنية، أسعار الوقود مرتفعة لأنها تخلط بالإيثانول الذي ارتفع سعره 10 أضعاف.."

وتابع وزير الطاقة السعودي قائلا: "ارتفعت أسعار الوقود بسبب قلة المخزون في الولايات المتحدة، أسعار الوقود مرتفعة لأن هناك ما بين 2 إلى 2.5 مليون برميل من القدرة الإنتاجية لا تزال معطلة بسبب الإعصار، استيراد النفط الخام لن يساعد بذلك ما سيساعد هو جعل الوقود أكثر وفرة، أو -كمختص تقني- ولا أعرف مدى دقة ذلك، الحد من تصدير الوقود".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد ربط في جلسة حوارية لشبكة CNN، ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة مع ارتفاع أسعار النفط عالميا لمستويات قياسية، بالمملكة العربية السعودية وقلة العرض من دول أوبك و"الكثير من الأشخاص في الشرق الأوسط" الذين يريدون التحدث معه لكنه يستبعد التحدث معهم.

وكان الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، قد أعاد نشر مقطع الفيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق قال فيه: "رد معالي وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان على تساؤل الصحفي يعكس المهنية والشمولية في الحديث وتحديد النقاط الحقيقية والأساسية لأسباب ارتفاع النفط بعيداً عن تصدير الأزمات أو الخطابات الشعبوية والتهرب من المسؤولية.. ترجمة أخي العزيز (لبيب)".

من جهته قال عبدالرحمن العريني قائلا: "الأمير الخبير المفوه عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي يرد على اكثر الأسئلة احراجا وبكل هدوء؛ بحلم الحليم وعلم العالم وحكمة الحكيم لينطبق على سموه الكريم المثل العربي القديم ’في حلم احنف في ذكاء اياس‘".

أما عايض آل سويدان فقال في تغريدة: "وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان لبلومبيرج.. سؤال: ’الرئيس الامريكي جو بايدن يلقي اللؤم على السعودية بسبب ارتفاع أسعار البنزين ‘.. الجواب: ’وقف الصادرات الامريكية للخارج احد الحلول التقنية المتاحة‘.. درس في القرار السيادي بالمجان".

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