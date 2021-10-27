دبي، الامارات العربية المتحدة (CNN)--تسعى البحرين الى رفع مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد مع اقرار استراتيجية السياحة الجديدة، حسبما أفاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزياني، الأربعاء.

وقال الزياني الذي يتبوأ أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة طيران الخليج إن البحرين تمكنت من تحقيق أهداف النسخة الأولى من استراتيجية السياحة التي امتدت من العام 2016-2019 حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع السياحي في اجمالي الناتج المحلي من 4.6% في العام 2015 الى 6.8% في العام 2019.

وأثناء مشاركته في جلسة حوار في الرياض في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار قال الزياني: "أطلقنا استراتيجية السياحة 2.0 (الاثنين)، لقد تمكنا من مضاعفة مساهمة السياحة في اجمالي الناتج المحلي في الاستراتيجية الاولى الى (قرابة) 7% وتمكنا من تحقيق (ذلك)."

"ونحن نسعى في هذه الاستراتيجية الجديدة الى ان يساهم قطاع السياحة بنسبة 11.4% في اجمالي الناتج المحلي بحلول نهاية العام 2026، سيكون تحدياً كبيراً ...ولكنها المرة الاولى التي سيساهم فيها قطاع السياحة بثنائية الرقم من اجمالي الناتج المحلي البحريني."

وأضاف أن البحرين تتطلع الى جذب 18 سوق جديد وسيكون طيران الخليج داعماً لهذه الاستراتجية من خلال اضافة وجهات طيران جديدة وسيعمل القطاع السياحي والطيران معاً لترويج السياحة في البحرين.

وقال إن الاعلان عن هذه الاستراتيجية جاء في "الوقت المناسب" مع تحسن القطاع.

وكان قطاع الطيران والسياحة في العالم من أكثر القطاعات تأثراً نتيجة جائحة كوفيد 19.

وعلى الرغم من ذلك، شهد البحرين إقفال فندق واحد خلال أزمة كوفيد 19، بحسب الزياني الذي أضاف أنه سيتم افتتاح 6 فنادق جديدة بحلول نهاية العام الحالي.

وقام طيران الخليج بإضافة وجهتين جديدتين أثناء الجائحة هما سنغافورة وتل أبيب على أن يقوم بإضافة وجهات جديدة كان مخطط لها في العام 2020.

وتابع: "نحن على وشك أن نعقد اجتماعات كهذه في البحرين،" في إشارة الى مؤتمر الرياض.