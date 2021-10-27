12 مليون وظيفة في مجال الطاقة المتجددة خلال 2020.. وهذه أبرز القطاعات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أظهر تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تحت عنوان "الطاقة المتجددة والوظائف"، أن 12 مليون شخص يعملون في قطاع الطاقة المتجددة بشكل مباشر وغير مباشر خلال عام 2020.

واستمر العدد في النمو في جميع أنحاء العالم خلال العقد الماضي، فيما أشار التقرير إلى أن جائحة كورونا تسببت في تأخيرات واضطرابات مع اختلاف التأثيرات على الوظائف حسب الدولة. في حين واصلت وظائف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قيادة نمو العمالة العالمية في قطاع الطاقات المتجددة، والتي تمثل إجمالي 4 ملايين و1.25 مليون وظيفة على التوالي.

وسيطرت الصين على 39% من وظائف الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم في عام 2020، لتليها البرازيل والهند وأمريكا وأعضاء الاتحاد الأوروبي. فيما تعمل العديد من الدول الأخرى أيضًا على خلق فرص عمل في مصادر الطاقة المتجددة، من بينها فيتنام وماليزيا، المصدران الرئيسيان للطاقة الشمسية الكهروضوئية.

نعرض لكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على عدد الوظائف وفقًا لقطاعات مجال الطاقة المتجددة خلال 2020.