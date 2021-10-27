ما هي أبرز الشركات التي نقلت مقرها الإقليمي الرئيسي إلى السعودية؟

نشر الأربعاء ، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية الأربعاء عن اتخاذ 44 شركة عالمية الرياض مقراً لأعمالها الإقليمية في خطوة توفر 30 ألف وظيفة تقريباً وتساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي بمليارات الدولارات.

استجابة لمكانة الرياض كأكبر اقتصاديات مدن المنطقة: 44 شركة عالمية تختار الرياض مقرًا إقليميًا لها @FIIKSA @MISA #الرياض_مقر_الشركات_العالمية https://t.co/YwS8te0yoB

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض، حيث نشرت صورة تظهر أسماء الشركات التي تضم شركات مقاولات مثل فلور وبكتل الاميركيتين وسيمنس الألمانية وبيبسيكو.

صورة تاريخية تجمع معالي وزير الاستثمار ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض بممثلي الشركات العالمية التي قامت بنقل مقراتها الإقليمية الى المملكة ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية @MISA @FIIKSA #الرياض_مقر_الشركات_العالمية https://t.co/DHNORgeAZI

وفي تغريدة منفصلة نشرت الهيئة صورة قائلة بتعليق: "صورة تاريخية تجمع معالي وزير الاستثمار ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض بممثلي الشركات العالمية التي قامت بنقل مقراتها الإقليمية الى المملكة ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية".

وقال رئيس "شركة فيستاس ويند" هنريك اندرسن التي تصنع توربينات الرياح في جلسة حوار جمعته بوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار: "بعد أشهر قليلة سندشن إحدى أكبر مشاريع طاقة الرياح في المملكة ونحن فخورون بذلك...سننقل مكتبنا الاقليمي الى المملكة."

وتم الاعلان عن هذه الخطوة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته الخامسة، وكانت السعودية قد أعلنت عن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار هذا الشهر التي ستسهل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتندرج هذه الخطوة ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية الذي يهدف الى جذب 480 شركة عالمية الى المملكة، بحسب بيان نشره مركز التواصل الحكومي للعمل الاعلامي المشترك على حسابه في تويتر.