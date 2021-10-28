التوصل لصيغة نهائية لتزويد لبنان بالكهرباء بالتعاون مع الأردن وسوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--توّصل وزراء كهرباء لبنان والأردن وسوريا، الخميس، إلى صيغة نهائية تمهد الطريق أمام عقد اتفاق نهائي لتزويد لبنان بالكهرباء بنهاية العام.

وقال وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، في مؤتمر صحفي عُقد في عمّان، إن بعض القضايا لابد من العمل عليها في سوريا وستنجز مع نهاية هذا العام كتكلفة تأهيل الخط الكهربائي، لافتاً أن تكلفة تأهيل الخط بعد الضرر الذي لحق به من أعمال تخريب تبلغ 5.5 مليون دولار.

وقال وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، إن "الربط سياهم باستدامة قطاع الطاقة توصلنا لصيغة ملائمة جدًا ضمن شروط معززة على مستوى التكاليف المالية".

ويعاني لبنان من انقطاع في التيار الكهربائي بشكل يومي يمتد لساعات طويلة، ما جعل السكان يعتمدون على مولدات لسد احتياجاتهم من الكهرباء.

وحسب فياض، تعمل وزارته على تذليل عقبات استجرار الطاقة من الأردن، بما يناسب لبنان من حيث الكلفة والإطار التعاقدي المُلاَئِم للطرفين.

وأشار المسؤول اللبناني إلى أن "المفاوضات مع الوزيرة الأردنية (هالة زواتي) تتقدم بشكل كبير والمفاوضات الآن تتمحور على التوصل إلى صيغة نهائية والتعرفة المناسبة للطرفين".