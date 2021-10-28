التوصل لصيغة نهائية لتزويد لبنان بالكهرباء عبر الأردن وسوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توّصل وزراء الكهرباء والطاقة في لبنان والأردن وسوريا، الخميس، إلى صيغة نهائية تمهد الطريق أمام عقد اتفاق نهائي لتزويد لبنان بالكهرباء مطلع العام المقبل.

وقال وزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة، في مؤتمر صحفي عُقد في عمّان عقب الاجتماع، إن الأردن وسوريا ولبنان توصلوا إلى الصيغة النهائية لعقد تزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية، مؤكدًا جاهزية الشبكة الأردنية لنقل الكهرباء.

وأضاف أن كميات الكهرباء التي اتفق على تمريرها إلى لبنان كانت أبرز ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف الثلاثة، حيث تم الاتفاق على تزويد لبنان بحوالي 150 ميغاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحًا و250 ميغاواط خلال باقي الأوقات، حسب بيان لوزارة الطاقة الأردنية.

من جانبه، قال وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، إن بعض القضايا لابد من العمل عليها في سوريا وستنجز مع نهاية هذا العام كتكلفة تأهيل الخط الكهربائي، لافتاً أن تكلفة تأهيل الخط بعد الضرر الذي لحق به من أعمال تخريب تبلغ 5.5 مليون دولار.

وقال وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، إن "الربط سياهم باستدامة قطاع الطاقة توصلنا لصيغة ملائمة جدًا ضمن شروط معززة على مستوى التكاليف المالية".

ويعاني لبنان من انقطاع في التيار الكهربائي بشكل يومي يمتد لساعات طويلة، ما جعل السكان يعتمدون على مولدات لسد احتياجاتهم من الكهرباء.

وحسب فياض، تعمل وزارته على تذليل عقبات استجرار الطاقة من الأردن، بما يناسب لبنان من حيث الكلفة والإطار التعاقدي المُلاَئِم للطرفين.

وأشار المسؤول اللبناني إلى أن "المفاوضات مع الوزيرة الأردنية (هالة زواتي) تتقدم بشكل كبير والمفاوضات الآن تتمحور على التوصل إلى صيغة نهائية والتعرفة المناسبة للطرفين".