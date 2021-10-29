احتياطات النفط في الدول العربية بعام 2020.. إليكم كم بلغت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وفقًا لبيانات أصدرتها شركة النفط والغاز"BP" في تقريرها السنوي الصادر تحت عنوان "المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية 2021"، أشارت التقديرات إلى انخفاض الطلب على النفط بنسبة غير مسبوقة بلغت 9.3٪ (9.1 مليون برميل في اليوم) في عام 2020.

وأضاف التقرير، بأن الانخفاض في الطلب على النفط يمثل حوالي ثلاثة أرباع إجمالي الانخفاض في استهلاك الطاقة. والذي يعتبر عامل المحاسبة الرئيسي للانخفاض شبه القياسي في كثافة الكربون في مزيج الطاقة. حيث بلغ متوسط سعر النفط (خام برنت) 41.84 دولارًا للبرميل في عام 2020، وهو الأدنى منذ عام 2004.

وفي المقابل، تقلص إنتاج النفط العالمي بمقدار 6.6 مليون برميل في اليوم، لتمثل منظمة أوبك الثلثين من التراجع. حيث سجلت ليبيا (-920.000 برميل في اليوم) والسعودية -790،000) برميل في اليوم) لتمثل أكبر الانخفاضات لأوبك، بينما روسيا (-1.0 مليون برميل في اليوم) وأمريكا (-600.000 برميل في اليوم) قادتا أعلى الانخفاضات خارج منظمة أوبك.

ونظرًا لاحتياطات النفط لعام 2020 تصدرت فنزويلا عالميًا المركز الأول لاحتياطات النفط، لتبلغ حصتها من إجمالي الاحتياطي العالمي نسبة بلغت %17.5، و303.8 مليار برميل مع حلول نهاية عام 2020، وتلتها السعودية بحصة من إجمالي العالمي بلغت %17.2، بمقدار 297.5 مليار برميل. وجاءت في المركز الثالث كندا بحصة من إجمالي الاحتياط العالمي بلغت %9.7 بمقدار 168 مليار برميل.

نعرض لكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على احتياطي النفط في الدول العربية لعام 2020.