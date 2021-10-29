دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تقدمه المملكة بطلب رسمي لاستضافة معرض إكسبو الدولي في الرياض 2030.

وجاء ذلك في خطاب من ولي العهد السعودي إلى الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، ديميتري كركنتزس، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الجمعة.

وقال ولي العهد السعودي إن "هذا الترشح يُعد تحديًا مُهمًا ورمزيًا للمملكة العربية السعودية، معربًا عن ثقته بمقدرة المملكة والتزامها بإقامة نسخة تاريخية من معرض إكسبو الدولي بأعلى مراتب الابتكار، وتقديم تجربة عالمية غير مسبوقة في تاريخ تنظيم هذا المحفل العالمي".

وأضاف: "نعتقد أن إتاحة الفرصة للبلدان التي تقدم العطاءات لأول مرة لتنظيم (معرض إكسبو العالمي) سيعزز الدور الموقّر للمكتب الدولي للمعارض كمنصة للتفاهم بين الثقافات والتبادل البشري، ويعكس الطبيعة المتغيرة لعالمنا المتطور".

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن التوقيت الذي حددته بلاده لاستضافة معرض إكسبو يتزامن "مع عام نحتفل فيه بتتويج جهودنا الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

وتعتزم السعودية كشف تفاصيل جديدة في ديسمبر/ كانون الأول حول طلبها المقدم للمكتب الدولي للمعارض في باريس، بصفته الجهة المسؤولة عن الإشراف على المعارض الدولية وتنظيمها منذ 1931.

وتُقام معارض إكسبو منذ 1851.