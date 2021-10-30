"إكسبو 2030".. رسالة من محمد بن راشد لولي عهد السعودية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه رئيس الحكومة في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رسالة دعم لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعد تقدم السعودية بطلب الترشح لاستضافة "إكسبو 2030" الجمعة.

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "تقدمت المملكة اليوم بطلب استضافة إكسبو 2030. نعلن من اليوم دعم طلب المملكة، ونعلن أيضا أن المعارف والخبرات التي اكتسبناها خلال ٧ سنوات من الإعداد لإكسبو 2020 ستكون متاحة للأشقاء"، حسب قوله.

وتابع حاكم دبي قائلا في التغريدة نفسها: "آثار إكسبو ستمتد لسنوات ونجاح المملكة نجاح لكل المنطقة. كل التوفيق لأخي محمد بن سلمان في هذا المشروع"، حسب تعبيره.

تقدمت المملكة اليوم بطلب استضافة إكسبو 2030. نعلن من اليوم دعم طلب المملكة، ونعلن أيضا أن المعارف والخبرات التي اكتسبناها خلال ٧ سنوات من الإعداد لإكسبو 2020 ستكون متاحة للأشقاء. آثار إكسبو ستمتد لسنوات ونجاح المملكة نجاح لكل المنطقة. كل التوفيق لأخي محمد بن سلمان في هذا المشروع

ة الأمير محمد بن سلمان الترشح لاستضافة "إكسبو 2030"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).