دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--سجلت شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم أرباحاً قياسية في الربع الثالث من العام، الأعلى منذ ادراج أسهمها في سوق الأسهم السعودي بعد ان شهدت أسعار النفط والطلب ارتفاعاً مع انحسار جائحة كورونا.

وبهذه النتائج تعود أرامكو لتصبح أكثر شركة تحقيقاً للأرباح في العالم حيث ارتفع صافي دخل الشركة في الربع الثالث بأكثر من الضعف ليبلغ 114.1 مليار ريال سعودي (30.4 مليار دولار) مقابل 44.2 مليار ريال سعودي في الفترة نفسها من العام 2020.

وأعلنت أرامكو عن توزيعات أرباح قدرها 70.33 مليار ريال سعودي (18.8 مليار دولار) ستُدفع في الربع الرابع.

وتعليقًا على النتائج، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر:

"بحمد الله، تمثّل النتائج الاستثنائية لأرامكو السعودية في الربع الثالث من هذا العام انعكاسًا لتجاوب الشركة مع زيادة النشاط الاقتصادي في الأسواق الرئيسة وانتعاش الطلب على الطاقة، فضلًا عن المركز الفريد الذي تتمتع به الشركة من حيث الكفاءة والتكلفة المنخفضة للإنتاج، والانضباط المالي، والقدرة على توفير منتجات الطاقة والكيميائيات الأساسية بشكل موثوق."

"وعلى الرغم من بعض الظروف المعاكسة التي ما زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، إلّا أننا متفائلون بأن الطلب على الطاقة سيظل منتعشًا في المستقبل المنظور."

وأضافت الشركة أنها تواصل استثمارها من أجل المستقبل بنفقات رأسمالية تبلغ 28.5 مليار ريال سعودي في الربع الثالث، بزيادة نسبتها 19% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 حيث تقوم الشركة بتطوير مشاريع لزيادة إنتاج النفط الخام.