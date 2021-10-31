دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أعلنت شركة أرامكو السعودية عن ارتفاع أرباحها الصافية الى 114.09 مليار ريال سعودي (30.43 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2021، مقارنة مع 44.21 مليار ريال سعودي في الربع نفسه من عام 2020.

وقالت الشركة في بيان "تعزى هذه الزيادة البالغة 158.1% في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة، وارتفاع هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات مدعومة بتعافي الطلب العالمي على الطاقة وزيادة النشاط الاقتصادي في الأسواق الرئيسة."

وحققت الشركة مبيعات بلغت 359 مليار ريال بارتفاع قدره 80% تقريبا من الربع الثالث في العام الماضي.

وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح قدرها 70.33 مليار ريال سعودي (18.8 مليار دولار أمريكي) ستُدفع في الربع الرابع.

وتعليقًا على النتائج، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر:

"بحمد الله، تمثّل النتائج الاستثنائية لأرامكو السعودية في الربع الثالث من هذا العام انعكاسًا لتجاوب الشركة مع زيادة النشاط الاقتصادي في الأسواق الرئيسة وانتعاش الطلب على الطاقة، فضلًا عن المركز الفريد الذي تتمتع به الشركة من حيث الكفاءة والتكلفة المنخفضة للإنتاج، والانضباط المالي، والقدرة على توفير منتجات الطاقة والكيميائيات الأساسية بشكل موثوق."

"وعلى الرغم من بعض الظروف المعاكسة التي ما زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، إلّا أننا متفائلون بأن الطلب على الطاقة سيظل منتعشًا في المستقبل المنظور."

"وفي الوقت الذي نتطلّع فيه إلى المستقبل بتفاؤل كبير، فإننا نعزز إستراتيجيتنا للاستثمار على المدى الطويل، وسنواصل سجلنا الحافل بالأداء منخفض التكلفة والكثافة الكربونية لتحقيق الطموح الذي أعلنت عنه الشركة، مؤخرًا، لتحقيق الحياد الصفري للنطاقين (1 و2) في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عبر مرافق أعمالنا التي نملكها ونديرها بالكامل بحلول عام 2050".