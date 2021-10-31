بينها مضاعفة ضريبة القيمة المضافة.. البحرين تقر خطة التعافي الاقتصادي

نشر الأحد ، 31 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت البحرين، الأحد، عن خطة التعافي الاقتصادي لتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024 عبر إصلاحات مالية تتضمن مضاعفة الضريبة على القيمة المضافة.

وقالت الحكومة البحرينية، في بيان، إن هذه الخطة المؤلفة من 5 ركائز لدعم الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كورونا تتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهدافها لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060.

وأرجأت تحقيق التوازن المالي إلى عام 2024 بدلاً من عام 2022 أي الهدف الذي حددته قبل الجائحة. وتشمل النسخة المحدثة من برنامج التوازن المالي خفض المصاريف التشغيلية وتوزيع دعم نقدي على المواطنين وزيادة الضريبة على القيمة المضافة من 5% حاليا إلى 10%، بداية من مطلع عام 2022.

وأعلنت عن مشاريع استراتيجية ستفوق قيمتها 30 مليار دولار في مجالات صناعية جديدة بينما ستسعى إلى تسهيل إصدار تصاريح الأعمال من خلال إصلاحات تنظيمية.

كما أشارت إلى أن خطة جديدة في النفط والغاز والسياحة والاقتصاد الرقمي والاتصالات وغيرها ستساهم في زيادة النمو السنوي للقطاع غير النفطي بنسبة 5% بحلول عام 2022.