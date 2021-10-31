السعودية تحقق أول فائض فصلي في الميزانية منذ الربع الأول من 2019

نشر الأحد ، 31 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجلت السعودية فائضاً في الميزانية بلغ 6.7 مليار ريال (1.78 مليار دولار) في الربع الثالث، في أول فائض فصلي لها منذ الربع الأول من عام 2019، وفقاً لبيانات رسمية من وزارة المالية.

وبلغت الإيرادات 243 مليار ريال فيما المصروفات 237 مليار ريال وتقلص عجز الميزانية السعودية منذ بداية العام إلى 5.4 مليار ريال.

وارتفعت الإيرادات النفطية 60% إلى 147.975 مليار ريال في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي فيما تراجعت الإيرادات غير النفطية 22% إلى 95.406 مليار ريال، بحسب التقرير.

وفي بيان تمهيدي للميزانية للعام 2022 كانت وزارة المالية السعودية توقعت بأن تبلغ الإيرادات 903 مليار ريال مع العودة التدريجية لتعافي اقتصاد المملكة فيما قدرت بأن تصل النفقات إلى حوالي 955 مليار ريال خلال العام 2022 مع استمرار رفع كفاءة الإنفاق.