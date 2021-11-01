مدير باركليز يتنحى بسبب تحقيقات حول علاقته بملياردير أمريكي

لندن، بريطانيا (CNN)-- أعلن بنك باركليز عن تنحي جيس ستايلي من منصبه كرئيس تنفيذي بعد أن أنهت السلطات المالية البريطانية من تحقيقات حول علاقته بالخبير المالي الملياردير جفري ابستاين.

وأعلن البنك مطلع عام 2020 عن تحقيقات أجرتها كل من هيئة السلوك المالي وهيئة التنظيم الاحترازي. وركزت التحقيقات على الطريقة التي وصف فيها ستايلي علاقته بابستاين.

"في اطار هذه النتائج ونية السيد ستايلي الاعتراض عليها اتفق مجلس ادارة البنك والسيد ستايلي أن يتنحى الأخير من منصبه كرئيس تنفيذي ومدير لبنك باركليز،" وفقاً لبيان باركليز.

وأضاف البيان أن التحقيقات لم تجد أي اثبات على أن السيد ستايلي كان على علم بجرائم السيد ابستاين المزعومة.

توفي ابستاين في السجن عام 2019 فيما كان ينتظر المحاكمة بتورطه بقضايا جنسية.

وتولى ستايلي إدارة باركليز منذ أواخر العام 2015 بعد أن شغل منصب في البنك الاستثماري جي بي مورغان لأكثر من 30 عاماً.

وعين البنك سي. اس. فنكتكاريشنان، خلفاً له اعتبارا من اليوم.